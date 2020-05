Andrea Iannone: nuovo inizio per lui ed un altro volto dello spettacolo

Sembra proprio che per Andrea Iannone e Adriana Volpe, reduce dal Grande Fratello Vip 4, sia giunta la decisiva svolta professionale. Questo nuovo inizio è arrivato dopo un periodo difficile e complicato vissuto da entrambi, sebbene le cause siano state diverse. Ad accomunare questi due volti noti è la loro svolta: hanno cambiato agenzia.

ARIA DI CRISI? – Dopo il doloroso addio alla Rai che l’ha portata a prendersi un periodo di pausa, la Volpe ha deciso di rimettersi in gioco. Si è fatta conoscere e amare al GF Vip, riuscendo a conquistare una grande fetta di pubblico. Inoltre, ora per la donna si sono aperte le porte di Tv8, canale dove inizierà un nuovo percorso. Adriana non è comunque immune ai rumors che la vedrebbero in crisi con il marito Roberto Parli, più volte smentito dalla stessa conduttrice. Durante il suo percorso all’interno della casa più spiata di Italia, inoltre, è stata protagonista di molte voci che vedevano un interesse fra lei e Andrea Denver, un altro concorrente.

ANDREA IANNONE – In questi ultimi mesi, il pilota di MotoGP è stato più volte al centro del gossip. Ha avuto tutto inizio l’inaspettato annuncio della rottura tra lui e Giulia De Lellis, quest’ultima è tornata con Andrea Damante, ex tronista e fidanzato storico della ragazza. È stato poi ipotizzato, dopo qualche innocente scambio di like, che l’uomo stesse avendo un flirt con Cristina Buccino. Questa notizia è stata, però, smentita da entrami i protagonisti del rumors.

DAGOSPIA – Riguardo questi nuovi inizi, il noto sito Dagospia ha scritto:

“Il pilota ha deciso di affidarsi in questo momento difficile all’agenzia LaPresse di Marco Durante […] Andrea Iannone non sta certamente vivendo un momento facile, prima la sospensione per doping per diciotto mesi poi la rottura con l’influencer Giulia De Lellis”. Il sito ha anche aggiunto: “Da segnalare altri due cambiamenti: Adriana Volpe e Stefania Orlando si sono affidate all’Adc Management del rampante Andrea Di Carlo“