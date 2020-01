Andrea Iannone parla del rapporto con Giulia De Lellis: “Mi dà serenità”

Andrea Iannone, campione di MotoGP, è risultato positivo al test antidoping il 17 dicembre 2019. Da quel giorno, il ragazzo ha dichiarato di essere pronto a sottoporsi alle contro analisi per dimostrare di avere la coscienza a posto.

ANDREA IANNONE INTERVISTATO DA LA GAZZETTA DELLO SPORT – Il pilota ha concesso una lunga intervista a La Gazzetta Dello Sport per spiegare meglio la situazione. Iannone è risultato positivo anche alle contro analisi ma la cosa non lo preoccupa troppo.

“Pensavo di stare in un film di cui sono protagonista involontario: per essere uno sportivo che ha fatto tanti sacrifici è un trauma” ha dichiarato Andrea. Il pilota ha anche svelato di fare uso solo di prodotti come Supradyn o Polase, integratori totalmente innocui. Spazio anche alla sua “trasformazione” fisica: Iannone possiede uno dei corpi più scolpiti della MotoGP.

“Si tratta di un lavoro condiviso con l’Aprilia, visto che c’era differenza di peso con il mio compagno Aleix Espargaro: abbiamo puntato più sul lavoro aerobico che sulla forza” ha chiarito il pilota.

IANNONE E L’OPINIONE PUBBLICA – Al pilota è stato chiesto se fosse preoccupato per l’opinione pubblica. Ora le persone lo chiameranno “dopato”? Iannone non ha dubbi su questo: “Se sei a posto con la tua coscienza possono marchiarti di quello che vogliono. Di marchi addosso non me ne sento”.

ANDREA IANNONE PARLA DEL SUO RAPPORTO CON GIULIA DE LELLIS – Andrea Iannone ormai fa coppia fissa con la nota esperta di tendenze, Giulia De Lellis. I due convivono a Lugano e sembrano più uniti che mai. Come avrà reagito la ragazza alla notizia della sospensione del pilota?

“È un rapporto che mi dà serenità: viviamo insieme, mi sta vicino e sa qual è la mia vita” ha dichiarato il protagonista di MotoGP.