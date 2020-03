Andrea Iannone: pronto a riconquistare Giulia?

Da tempo si vociferava una possibile crisi tra Andrea Iannone e Giulia De Lellis. Le varie voci sono state confermate dalla stessa influencer, dando così vai a nuovi rumors. Infatti, sono in molti che pensano che tra i motivi di questa crisi ci sia anche un avvicinamento tra Giulia e il suo ex Andrea Damante. Riguardo questo rumor, però, non c’è stata alcuna conferma da parte dei diretti interessati. Sembra, però, che Andrea Iannone non si sia arreso e che sia pronto a riconquistarsi la sua Giulia.

ARIA DI CRISI NELLA COPPIA – Giulia De Lellis, conosciuta per Uomini e Donne e ormai nota influencer, ha voluto far sapere tutto ai suoi follower. La ragazza, infatti, su Instagram aveva svelato la crisi in corso tra lei e il pilota di MotoGP. Inoltre, aveva chiesto rispetto ai fan verso il periodo delicato che sta vivendo. Una cosa che non è sfuggita, però, è l’allontanamento tra Giulia e la cognata Caterina Costantino, moglie del fratello di Iannone.

IANNONE PRONTO A RICONQUISTARE GIULIA? – Nonostante il periodo difficile che la coppia sta vivendo, sembra che il pilota non si sia arreso. Infatti, pare che Andrea voglia mettere in atto un piano per riprendersi l’amata influencer. Durante una recente diretta su Instagram della De Lellis, ha inaspettatamente partecipato la cognata Caterina. Che questo sia una strategia per far riavvicinare l’ex corteggiatrice e il fratello del marito?

(Per vedere lo screen della diretta, clicca qui)