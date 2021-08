Andrea Iannone ritrova l’amore con Gaia, il legame speciale che li lega

Sembrerebbe proprio che Andrea Iannone abbia ritrovato la pace e la serenità per la nascita di un nuovo amore, dopo la fine della storia con Belen Rodriguez, durata diversi anni. A rivelare la novità per il noto sportivo è stato il Magazine ”Chi”. E’ stato infatti paparazzato in Costa Smeralda, mentre era intento a fare una costosa vacanza.

LA NUOVA FIDANZATA DI ANDREA IANNONE: LA PACE E LA SERENITà RITROVATA – Come dicevamo precedentemente, Andrea Iannone appare dalle foto molto felice e sereno accanto alla sua nuova fidanzata, il cui nome è Gaia Maria Miracapillo. E’ bionda e con un bel sorriso, insomma appare come una gran bella ragazza. Inoltre di professione fa l’hair stylist.

Stando sempre a quanto riporta il settimanale ”Chi”, diretto da Alfonso Signorini, i due starebbero in vacanza insieme, in un hotel a cinque stelle. Gli scatti che gli sono stati fatti testimonierebbero il tutto e i due risulterebbero essere davvero molto affiatati.

IANNONE E IL PERIODO DIFFICILE APPENA PASSATO – Per Iannone non è stato certo un periodo semplice. E’ stato squalificato in ambito sportivo, in seguito al doping e per questo sta cercando di svolgere altre attività, ad esempio ha deciso di aprire un locale a Lugano.

Inoltre, anche il gossip lo aveva messo al centro dell’attenzione, in seguito ad eventuali flirt, prima con Carmen Victoria Rodriguez, poi con Soleil Sorge. Nessuna delle due, però, ha mai confermato il presunto flirt. Intanto per vedere le foto di Iannone con la sua nuova fiamma clicca qui.