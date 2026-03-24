Andrea Iannone, dice già addio a Rocío Muñoz Morales: tutta la verità

Il flirt tra Andrea Iannone e Rocío Muñoz Gonzalez sarebbe già finito. La loro frequentazione non è durata molto; anzi, giusto il tempo di qualche scatto dei fotografi.

La rivista “Oggi”, recentemente, ha rivelato una grande indiscrezione. Secondo il giornale di cronaca rosa, tra i due il “sentimento si sta assopendo”, nonostante davanti agli occhi di tutti, mostrino una grande complicità. In realtà, secondo alcuni, tra lo sportivo e l’attrice non sarebbe neanche mai neanche scattata la scintilla.

L’unica cosa certa per ora è che dopo che la neo-coppia è stata beccata in giro, in atteggiamenti intimi e molto poco amichevoli, i due non sono più stati visti insieme. Agli occhi di molti, non c’erano le basi per costruire una relazione, dato che Iannone si è lasciato da poco alle spalle la sua relazione con Elodie.

Nessuno dei due ha mai confermato la presunta frequentazione. La stessa ex moglie di Raul Bova, quando le hanno chiesto apertamente del rider, ha risposto vagamente; senza fare alcuna allusione all’inizio di una storia d’amore. I fan più accaniti hanno notato giusto qualche scambio di interazioni tra i due sui social.

Stando a quanto emerso, Andrea a Rocío si sarebbero conosciuti a Madrid. Ai fotografi non sfugge nulla. I due. Infatti, sono stati paparazzati in un resort lussuoso a Franciacorta, a circa 70 km da Milano. L’hotel è molto noto nel mondo dello spettacolo, dal momento che assicura ai propri clienti una grandissima privacy. Inevitabilmente sorge, quindi, una domanda specifica: com’è possibile, allora, che i due siano stati beccati proprio lì? E se fosse stato tutto architettato appositamente per un po’ visibilità?