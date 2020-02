Andrea Iannone: stop social a Giulia De Lellis

Non era sfuggito ai la social la strana piega presa a Andrea Iannone e Giulia De Lellis. Infatti, era stato fatto notare come i due non postassero più foto insieme. A smentire le voci di una possibile crisi tra i due, era stata la stessa influencer, pubblicando una Instagram Stories con dei cuori. I motivi che hanno spinto la coppia a questo stop social sono tutt’ora sconosciuti, ma ci ha pensato il settimanale Chi a rilasciare un indiscrezione riguardo la vicenda.

PERIODO DIFFICILE PER LA COPPIA – Sebbene la relazione tra Giulia e Andrea stia andando a gonfie vele, i due non hanno fatto mistero del difficile periodo che stanno attraversando. Il pilota di Moto Gp è risultato positivo al test antidoping, venendo così sospeso. Iannone si è detto innocente e, ovviamente, l’ex corteggiatrice è al suo fianco. Inoltre, durante le vacanze natalizie, Giulia è stata vittima di un furto a casa sua. Proprio per questo motivo, la De Lellis ha deciso di essere più riservata, non rivelando più i suoi spostamenti sui social.

LA RIVELAZIONE DI CHI – Sebbene entrambi non abbiano spiegato i motivi che li hanno spinti a non pubblicare più foto insieme, il settimanale Chi ha voluto rivelare un’inaspettata indiscrezione. Da quanto riportato dal settimanale, è stato proprio Iannone ha imporre uno stop social alla compagna. Proprio per questo, la De Lellis non sta più pubblicando sta più pubblicando romantiche stories e immagini con il pilota. Durante il processo, sono state proprio le foto pubblicate sui social, che dimostrano il cambiamento fisico di Andrea, sono state oggetto di discussione.