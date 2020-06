Andrea Iannone trova l’amore? Ecco il selfie con la ragazza misteriosa

In questo periodo Andrea Iannone è stato spesso al centro del gossip a causa delle sue storie d’amore. A febbraio la notizia della rottura con Giulia De Lellis ha suscitato clamore soprattutto perché l’influencer è tornata tra le braccia del suo ex fidanzato, Andrea Damante, deejay veronese conosciuto a Uomini e Donne.

Successivamente, il pilota di MotoGP è stato accostato a Belen Rodriguez, sua ex fidanzata, la quale dopo la sua storia d’amore è tornata con Stefano De Martino. A quanto pare, Iannone ha il talento di far tornare le sue fiamme con gli ex fidanzati. Tuttavia, in queste ore è apparsa su Instagram una foto con una ragazza mora misteriosa, paragonata da alcuni fan a Giulia De Lellis.

LA FOTO DELLA RAGAZZA MISTERIOSA – Su Instagram porta il nome di Jasandjay_official e ha un seguito di quasi 290 mila follower. A quanto pare, le due ragazze protagoniste del profilo si occupano di musica e sono parecchio seguite. La cosa che ha fatto scatenare il web è la forte somiglianza con Giulia De Lellis, influencer ed ex fidanzata di Iannone.

Proprio in questi giorni il pilota di MotoGP era stato accostato a Belen Rodriguez e a un ipotetico ritorno di fiamma con la showgirl argentina. Queste voci sono circolate sui social poiché Iannone è stato avvistato a Milano nello stesso ristorante di Belen e Jeremias; ricordiamo che la showgirl è in forte crisi con il compagno Stefano De Martino. Ora la foto con questa ragazza sta smontando l’ipotesi di un ritorno con Belen Rodriguez.