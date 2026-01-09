Andrea Iannone, volta pagina dopo Elodie: il gesto inaspettato verso Belen

Possibile ritorno di fiamma tra Belen e Andrea Iannone? Lo sportivo, dopo la fine della sua relazione con la cantante Elodie, sembra aver riaperto le porte del suo cuore alla modella argentina.

Recentemente, Deianira Marzano ha pubblicato su Instagram una chat con un account. Nello screenshot, l’utente anonimo segnala che Andrea ha ricominciato a seguire la Rodriguez su Instagram. Un gesto del genere, nell’era dei social, non passa affatto inosservato. Anzi, è così importante da far spostare direttamente gli occhi sulle vite di entrambi i personaggi famosi.

È certo che Iannone sia tornato single. Sembra che la sua ex fidanzata Elodie abbia già voltato pagina. A fare breccia nel suo cuore è stata una delle sue ballerine: Francesca. Attualmente, anche Belen non è legata sentimentalmente con nessuno. A dir il vero, la conduttrice non sta attraversando un periodo facile. I genitori sono preoccupati per la salute della figlia e, stando a quanto trapelato, starebbero pensando di tornare per un po’ nella loro terra natale. L’aria di casa potrebbe farle bene.

La relazione tra la modella ed il pilota di Moto GBP è terminata nell’2018. I due sono stati insieme ben 2 anni. Il loro fidanzamento, al tempo, fu molto criticato. Iniziarono a frequentarsi, subito dopo l’annuncio della separazione di Belen e Stefano De Martino.

Le intenzioni di Iannone erano molto serie. Lo sportivo, infatti, desirava convolare a nozze con la Rodriguez. Il periodo lavorativo dell’argentina non fu affatto d’aiuto e, dopo un po’, le loro vite presero due strade diverse. Forse, ora, dopo tanto tempo, si sono incrociate di nuovo.