Andrea Iannone, volta pagina: pronto a diventare papà?

Solo qualche mese fa il nome di Andrea Iannone impazzava in tutti i siti e riviste di gossip per la fine della sua storia con Giulia De Lellis. Sembrava che tra i due fosse scoccato il vero amore, facendo sognare i tanti fan che speravano di vederli all’altare e genitori. Dopo una IG Story condivisa pochi giorni fa, sembra che il pilota di MotoGP abbia voltato pagina.

“Accadrà” – A seguito dell’annuncio della fine della sua storia con la nota influencer, il pilota era finito al centro dell’attenzione. Nonostante nessuno dei due abbia mai rivelato i motivi della loro decisione, a spazzare via i dubbi è stato il ritorno di fiamma tra Giulia e Andrea Damante.

In questi ultimi giorni, Iannone è tornato a far parlare di sé. A far discutere è uno scatto che il pilota ha condiviso nelle sue IG Story, dove si mostra mentre tiene in braccio un bambino. Ad accompagnare l’immagine è l’enigmatica frase “Accadrà”.

La foto in questione ha scatenato non poche domande, facendo ipotizzare a molti che il pilota abbia definitivamente chiuso il capitolo ‘Giulia De Lellis’. Che per Iannone sia in arrivo la cicogna o che sia nei progetti? Ovviamente questo non può che portare a porsi un’altra domanda: chi è la fortunata? In molti ipotizzano sia Cristina Buccino.

CRISTINA – Dopo poco l’annuncio del ritorno dei Damellis, è iniziato a circolare il rumors che vedeva un flirt tra Andrea Iannone e la Buccino. A far pensare ciò sono stati svariati scambi di like tra i due, seguiti poi dalla smentita da parte di entrambi. Nonostante le loro dichiarazioni, c’è chi crede che ci sia effettivamente qualcosa tra il pilota e la donna, ma che entrambi stiano mantenendo massimo riserbo su di esso. Sarà vero o sono solo supposizioni? Intanto, qui è disponibile la storia di Iannone.