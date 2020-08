Andrea Melchiorre, al centro della polemica: tra i suoi highlights spunta uno intitolato “Covid19”

A finire al centro delle polemiche social è Andrea Melchiorre, ex volto noto di Uomini e Donne. A far infuriare i tanti utenti di Instagram è un dettaglio spuntato sul suo profilo, cambiandone il nome non appena si è ritrovato sommerso dalle critiche.

“COVID19” – Tra i tanti vip che sono risultati positivi dopo la vacanza in Sardegna, rientra anche Melchiorre. Il ragazzo ha infatti annunciato di esser risultato positivo dal Coronavirus solo pochi giorni fa, decidendo di trascorrere la quarantena in terra sarda.

Da quanto trapelato dalla nota pagina Instagram Trash Italiano, il ragazzo ha deciso di tenere aggiornati i fan con un metodo che non è affatto piaciuto agli utenti: un contenuto in evidenza dedicato al Covid. Tra gli highlights (album in cui si possono raggruppare le IG Stories per renderle permanenti) è spuntato uno intitolato ‘Covid19’, con tanto di simbolo del virus. Con questa sezione, l’ex tronista ha voluto raggruppare tutte le storie inerenti a questa quarantena, come una sorta di diario di bordo.

L’idea di Andrea non è affatto piaciuta, tanto da farlo finire al centro delle polemiche. Il ragazzo si è infatti ritrovato sommerso dalla critiche, ritrovandosi così costretto a cambiare il nome della sezione in evidenza incriminata. Ora, infatti, al posto di ‘Covid19’, c’è la sezione intitolata ‘Quarantena’, accompagnata dalla bandiera sarda.

“Ho visto che tante persone mi stanno facendo delle critiche perché ho lasciato in evidenza le stories con scritto Covid19″, ha così esordito il ragazzo. Andrea Melchiorre ha infatti voluto rispondere alle varie critiche. Si è quindi difeso così: “Però se provate a usare un briciolo di intelligenza senza puntare il dito e accusare, è semplicemente un documentario della malattia che sto vivendo, non una mancanza di rispetto nei confronti dei medici, delle persone che sono morte o di quelle che stanno combattendo come me”.

Infine, l’ex protagonista di UeD ha voluto spiegare il perché di questa sezione: “Voglio semplicemente documentare come sto affrontando la quarantena in una terra che non pè casa mia, la solitudine, la noia e soprattutto come comportarsi, visto che c’è poca informazione al riguardo. Non le toglierò, state sereni”.