Andrea Montovoli ha pensato di abbandonare la casa del GF Vip

Ieri sera, dopo la puntata del Monday Night del Grande Fratello Vip, uno dei concorrenti stava per abbandonare la casa. Stiamo parlando di Andrea Montovoli. Le ultime ore nella casa dell’attore italiano sono state molto travagliate. Qualche giorno fa, infatti, l’emiliano ha rivelato in confessionale di aver passato dei periodi molto difficili dopo la morte del padre.

Secondo quanto ha lui stesso rivelato, infatti, avrebbe iniziato a frequentare brutte compagnie che avrebbero addirittura portato all’arresto. Montovoli è rimasto detenuto per circa sei mesi in cui ha avuto modo di avvicinarsi alla recitazione, sua attuale occupazione. Alfonso Signorini non ha comunque rivelato i motivi del suo arresto visto che lo stesso Montovoli ha preferito, per ora, di non rivelarla al pubblico e di avvalersi del segreto del confessionale.

In seguito però si è molto agitato per via della sua preoccupazione riguardante sua madre. L’attore, ex naufrago dell’Isola dei Famosi, è uno degli unici che ha ricevuto poche sorprese dall’esterno, solo una mentre era in nomination; si sta quindi chiedendo perché sua mamma ancora non sia venuta a fargli visita all’interno della casa di Cinecittà.

L’attore teme che, per via di quanto rivelato negli scorsi giorni, la mamma si sia in qualche modo risentita degli atteggiamenti del figlio e che quindi per il momento preferisca non vederlo. Montovoli è stato in procinto di abbandonare la casa visto il suo stato di agitazione e di preoccupazione per la mamma. Staremo a vedere nelle prossime ore se rimarrà nella casa o se preferirà uscire.