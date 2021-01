Andrea Piatto, Presidente del Consiglio Comunale di Acerra, prossimo ospite de ‘La Res Publica’

Il prossimo ospite della trasmissione ‘La Res Publica’ sarà Andrea Piatto, Presidente del Consiglio Comunale di Acerra. Sarà quindi Piatto a rispondere alle domande del conduttore Raffaele Zanfardino.

La puntata andrà in onda giovedì 21 gennaio 2021 alle ore 19.00 sul canale YouTube de ‘La Res Publica’, sulla pagina Facebook della trasmissione e di dailynew24.it.

L’ospite non è casuale: il Consiglio Comunale di Acerra è ai primi posti in Italia per efficienza amministrativa, tanto da aver sempre tenuto l’Assise Civica in presenza. Inoltre il comune di Acerra, guidato dal primo cittadino Raffaele Lettieri, è stato il primo nel Meridione e il secondo in Italia ad approvare il Bilancio di Previsione 2021, il 28 dicembre 2020, quando il termine ordinatorio è stabilito al 31 gennaio di quest’anno.

La richiesta di intervista, inviata via mail, è stata prontamente accettata nel giro di brevissimo tempo, tanto da sorprendere il conduttore per la celerità. Del resto, da recenti classifiche, proprio nell’ultimo anno, si evince come il Comune abbia avviato un efficace processo di digitalizzazione.

Durante la puntata, Piatto svelerà qualche ‘segreto’ che, magari, potrà essere da esempio per alcuni comuni.

‘La Res Publica’ si conferma, quindi, una trasmissione che va dritto al punto, diversa. Come è ormai nel suo stile, ci saranno domande dirette a cui l’interlocutore dovrà rispondere. Non si parlerà il ‘politichese’, ma si cercherà di entrare nel cuore delle questioni reali.

Quelle che interessano ai cittadini.