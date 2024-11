Andrea Piteo chiarisce la sua relazione con Giulia Duranti e il rapporto con Mirco Rossi

Andrea Piteo, attuale compagno di Giulia Duranti, nota per la sua partecipazione a Temptation Island, ha deciso di fare chiarezza sulla sua relazione con l’influencer e sul presunto conflitto con l’ex fidanzato di lei, Mirco Rossi. In un’intervista a Fanpage.it, l’elettricista originario di Arezzo ha voluto smentire voci infondate e offrire la sua versione sulla nascita della sua storia con Giulia, respingendo le accuse su un presunto intreccio con il programma.

Le parole di Piteo

Piteo ha tenuto a ribadire che la relazione con Giulia è iniziata solo dopo la fine del programma, smentendo con fermezza qualsiasi coinvolgimento romantico precedente:

“La storia con Giulia è cominciata dopo il programma. Lei e io conosciamo la verità, non ci interessa altro”, ha specificato. Piteo ha anche precisato che il rapporto tra lui e Mirco Rossi non era quello di una stretta amicizia, come era stato suggerito da alcune fonti, bensì una conoscenza superficiale.

I due si erano incontrati occasionalmente per eventi sportivi, come dimostra una foto scattata nel 2016 durante un torneo di calcio, ma non vi era un legame di lunga data: “Con Mirco abbiamo giocato insieme, ma siamo conoscenti, non amici stretti”.

Un altro episodio che ha attirato l’attenzione dei media è stato un presunto scontro negli spogliatoi tra Andrea e Mirco, che secondo alcune indiscrezioni sarebbe degenerato in una rissa. Piteo ha invece raccontato una versione diversa: Mirco, entrato negli spogliatoi, avrebbe iniziato a lanciare accuse, sostenendo che lui e Giulia avessero una relazione già durante il programma. Tuttavia, Andrea ha smentito ogni episodio di violenza, precisando che non ci fu alcun vero scontro fisico.