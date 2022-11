Andrea Zelletta, il doloroso dramma della sorella: ha perso la bambina che portava in grembo

Attraverso le sue storie di Instagram, Alessia, la sorella di Andrea Zelletta, ha condiviso con i suoi follower una dolorosa notizia. Come rivelato dalla ragazza stessa, la sua gravidanza di quasi cinque mesi si è interrotta.

IL DOLOROSO DRAMMA DELLA SORELLA – Nota per essere la sorella di Andrea, ex tronista di Uomini e Donne ed ex volto del GF Vip, Alessia ha recentemente raccontato il doloroso periodo che sta attraversando. Nella giornata di ieri, tramite le sue IG Stories, la Zelletta ha annunciato di aver perso la bambina che portava in grembo:

“Sarai il mio per sempre. Il giorno che ho scoperto della tua presenza ho avuto tanta paura. Dopo un po’ è subentrata la felicità ma sempre questa paura di non essere in grado di poter avere l’onore di essere la tua mamma mi rincorreva. Poi ho sentito per la prima volta il tuo battito. Eri lì, proprio dentro di me e il tuo cuore batteva così forte. Nella mia mente dicevo: “Se batte così forte riuscirò mai a starle dietro?”. Ormai parlo al femminile perché so che sei una femminuccia. La mia bambina. Inizia tutto di corsa perché ti ho scoperta tardi. Visite, analisi, ecc… La prima botta arriva il 18/08/2022. La toxoplasmosi aveva preso il sopravvento su di noi. Ma noi eravamo più forti. Insieme al tuo papà siamo riusciti a cacciare via questo mostro e da lì ho iniziato a capire quanta gioia mi davi. Pian piano crescevi, i primi colpetti sono arrivati fino a quando ormai eri il mio buongiorno. Eri presente e mi regalavi felicità. Quando non ti sentivo mi si fermava il cuore ma poi tu mi dicevi a modo tuo “mamma, sono qui”. Le visite andavano avanti, il tuo cuore batteva ormai a tempo con il mio e quello di papà. Ci hai fatto emozionare davanti alle ecografie e a ogni tuo battito del cuore che sentivamo”.

Dopo la prima ecografia dove la coppia ha potuto ascoltare il cuore della bambina, ha avuto inizio il dramma: “Poi purtroppo la vita decide di toglierti tanto, o forse tutto. Perché ormai eri il mio tutto, forse non eri destinata a me e hai deciso di non farti conoscere fino all’ultimo, forse per non farmi soffrire”.

Proseguendo con il suo racconto, la sorella di Andrea Zelletta ha poi spiegato che l’1 novembre le inducono il parto. La piccola, però, non voleva uscire: “Mi conducono al parto. Le contrazioni iniziano ad arrivare ma tu sei praticamente incollata a me come se non mi volessi lasciare. In realtà io non vorrei lasciare andare te. Dopo en 14 ore di travaglio e contrazioni ogni minuto l’incubo fisico, alle ore 5:18, giunge al termine. Ti ho vista. Ti ho guardata attentamente ed eri proprio come ti immaginavo, super bellissima. Sembravi disegnata. Ho trovato il coraggio di guardarti perché sapevo che non ti avrei mai più rivista se non nei miei sogni. Sei l’amore della nostra vita. Ti amiamo e lo faremo per sempre”.