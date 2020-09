Andrea Zelletta, Natalia nuovamente al centro delle critiche: “Noi donne siamo indipendenti”

Da qualche giorno è tornato in prima serata il Grande Fratello Vip, tra i vari concorrenti di questa quinta edizione c’è Andrea Zelletta. A finire al centro delle critiche è nuovamente Natalia Paragoni, la fidanzata del gieffino.

PIOVONO I COMMENTI NEGATIVI – L’amore tra Natalia e Andrea è nata in uno degli studi più conosciuti di Canale 5, quello di Uomini e Donne. Dopo la tanto attesa scelta, Zelletta ha deciso di viversi la sua storia con l’ex corteggiatrice lontano dalle telecamere. Da quel momento in poi, i due non si sono più lasciati, andando perfino a vivere insieme.

Nonostante Andrea sia da pochi giorni all’interno della casa più spiata d’Italia, i commenti negativi non si sono fatte attendere. Infatti, in molti hanno criticato il comportamento del gieffino, perché non hanno mai parlato della sua fidanzata. Ora, però, a finire al centro delle polemiche è la Paragoni.

Di cosa sarebbe colpevole Natalia? Per un utente di Instagram, l’ex corteggiatrice sta uscendo spesso, mostrandosi serena. “È come se Andrea non esistesse. Non pubblica nulla su di lui, non lo nomina, nulla…”, ha così scritto, concludendo così: “Dopo quella sceneggiata da psicopatica, pensavo stesse attaccata al televisore o, per lo meno, a nominarlo sempre”.

LA REPLICA DELLA PARAGONI – Natalia non si è affatto tirata indietro, replicando alla critica mossa dall’utente: “Io porto la mia vita avanti come al solito. Noi donne siamo indipendenti e se anche in questo momento non c’è Andrea, io porto la mia vita avanti. Non per questo vuol dire che non sia nei mie pensieri”.