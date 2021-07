Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò in intimità: Karina Cascella indignata

E’ uscito da poco in edicola il nuovo numero del magazine ”Chi”. Sono state fatte delle dichiarazioni abbastanza scottanti riguardanti Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga. I due hanno fatto delle recenti confessioni che hanno scatenato la polemica sul web.

LE PAROLE DI ANDREA ZENGA E ROSALINDA CANNAVò – Il figlio dell’ex portiere dell’Inter ha dichiarato, per quanto riguarda la loro intimità, ”Sotto le coperte va tutto bene” . Ha poi aggiunto: ”Sono pro all’uso di sex toys a letto” . Nella questione è intervenuta Karina Cascella, la quale si è detta indignata per quanto dichiarato dal figlio del noto calciatore. Scopriamo nello specifico cosa ha dichiarato.

KARINA CASCELLA DICE LA SUA SULLE DICHIARAZIONI INTIME DI ANDREA ZENGA E ROSALINDA CANNAVò – Karina Cascella ha deciso di apparire sempre meno in televisione e di più sui social, in quanto ha scelto di prendersi una pausa per occuparsi maggiormente della sua attività da imprenditrice. La donna, insieme al suo compagno, gestisce un ristorante.

Per quanto riguarda le affermazioni di Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò la donna ha dichiarato: “Oramai ciò che conta è essere visibili ed esserlo ad ogni costo” . Per ora i due non hanno replicato.

LE PAROLE DI ROSALINDA CANNAVò – Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga si trovano al momento in Sicilia per il matrimonio della 28enne che proviene da Messina. Rosalinda Cannavò per quanto riguarda le affermazioni piccanti ha dichiarato: “Io ho voglia, poi vedi tu cosa fare…sono una maialina viziosa, desidero divertimi qui ed essere montata…”. Per vedere il post di Karina Cascella clicca qui.