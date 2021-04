Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò replicano alle accuse di un presunto tradimento

Qualche settimana fa era circolata la voce di un presunto tradimento da parte di Andrea Zenga. A far circolare questa notizia è stata una nota pagina su Twitter ”Agent Beast”. Stando a quanto riportato dai rumors, Andrea Zenga avrebbe una relazione con una donna di terza età molto ricca.

Proprio per questi pettegolezzi che c’erano in giro, la sua fidanzata Rosalinda Cannavò ha scelto di intervenire per difendere la sua storia. Attraverso delle stories su Instagram ha infatti ribadito la sua versione e la sua verità.

LE PAROLE DI ROSALINDA CANNAVò – Rosalinda Cannavò, o Adua Del Vesco, ha infatti ribadito: “Ormai sono abituata leggere di tutto. Ad esempio, mi dicono che se sto a casa sua sono una scroccona, una mantenuta. Se invece dico che non sono a casa sua ‘oh mio dio sei cattiva e perfida’ e dicono anche che lo voglio lasciare.

”Qualsiasi cosa uno fa c’è sempre un modo per essere attaccati. Le persone si nascondono dietro i profili, ma tranquilli che non capiterà mai che me le dicano dal vivo. Non hanno il coraggio di dirle in faccia le cose, ma solo con account fake. La donna matura con cui mi tradirebbe Andrea? Se vabbè, noi abbiamo ‘gli agenti segreti’ loro sanno tutto“.

LE PAROLE DI ANDREA ZENGA – Anche Andrea Zenga ha dichiarato la sua: “Ragazzi non sto più capendo nulla io. Un giorno sono brutto e nessuno mi vuole. Il giorno dopo viene fuori che addirittura ho l’amante. Non capisco, ma la prendo a ridere, bò“. Tra l’altro il figlio Walter ha anche smentito la sua partecipazione a ”Temptation Island” nelle vesti di presunto tentatore. Intanto per vedere vedere le storie di Rosalinda e Andrea clicca qui.