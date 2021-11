Andrea Zenga, litigio con il fratello per le compagne? Arriva la risposta dell’ex gieffino

Nelle ultime ore a tornare al centro dell’attenzione è stato Andrea Zenga, noto concorrente della scorsa edizione e figlio di Walter Zenga. Stando ad alcuni rumors, tra lui e il fratello Nicolò ci sarebbero stati degli attriti. Motivo? Marina Crialesi, moglie di Nicolò, non sopporterebbe Rosalinda Cannavò, fidanzata dell’ex gieffino.

INVIDIA/ASTIO VERSO ROSALINDA? – Ha fatto molto discutere l’assenza di Andrea al matrimonio del fratello con Marina. Stando a quanto spiegato dallo stesso Nicolò, hanno dovuto rimandare la cerimonia in chiesa con i familiari poiché la famiglia di Marina era impossibilità a parteciparvi. Proprio per questo il matrimonio è stato celebrato solo in presenza dei testimoni e delle damigelle.

L’assenza di Andrea nei panni del testimone hanno fatto partire i rumors, facendoli giungere a Deianira Marzano. All’esperta di gossip è infatti giunta una segnalazione da parte di una persona molto vicina ai fratelli Zenga. Stando a questa segnalazione, tra Nicolò ed Andrea ci sarebbero degli attriti:

“C’è stata una grossa litigata a quanto pare per il profondo astio/invidia che ha la sposa Marina nei confronti della fidanzata di Andrea, Rosalinda Cannavò. Praticamente non c’è più nessun rapporto tra Nicolò Zenga con il fratello Andrea e la mamma Roberta”.

IL COMMENTO DI ANDREA – Davanti a questi rumors, ad intervenire è stato lo stesso ex concorrente del GF Vip. Andrea ha condiviso nelle IG Stories una vecchia foto con il fratello, scrivendo: “Indissolubili”. In questo modo il ragazzo ha voluto smentire ogni voce che vedrebbe in crisi il rapporto con Nicolò.