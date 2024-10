Andreas Muller, accende la polemica

Sono ore di polemica sui social. Al centro del tornado, torna ancora una volta, Andreas Muller, vincitore del programma “Amici” e compagno di Veronica Peparini, conosciuta nelle vesti di sua insegnante proprio all’interno dello show televisivo. Non è la prima volta che il ballerino causa lo sdegno sui social. Cos’è accaduto ora?

LA FOTO DI FAMIGLIA AL CIMITERO- Tutto nasce da alcune stories pubblicate su Instagram. All’interno di queste foto, si vedono i genitori con in braccio le rispettive figlie. Non sono i soggetti ad essere la fonte della polemica, bensì il luogo nel quale sono state scattate le immagini: un cimitero. A voler essere più precisi, la famiglia si trova sulla tomba dello zio di Andreas, colui che per primo ha saputo della futura nascita delle gemelline, Ginevra e Penelope. Con immenso dispiacere, però l’uomo, dopo una lunga lotta, è venuto a mancare prima che le bambine venissero al mondo.

LA PERDITA DI ZIO NICOLAS- Con tale lutto, l’ex ballerino non ha perso soltanto un parente, ma un vero e proprio punto di riferimento. Per questo ha deciso di portare le piccole lì dove egli giace. Un gesto bellissimo, simbolo del profondo affetto del nipote verso lo zio. Un atto puro e semplice che però è stato rovinato dalla condivisione del momento sui social. Andreas, ha infatti, scattato delle foto, per poi pubblicare una di queste con la canzone “Ovunque Sarai” di Irama.

LA REAZIONE DEI FOLLOWERS- A dare fuoco al pagliaio è stata la decisione di immortalare di un attimo così intimo e privato; un momento che dovrebbe, agli occhi delle persone, rimanere nel cuore dei componenti della famiglia e lontano dallo sguardo indiscreto dei social.

LE CRITICHE- Tante sono state le critiche e gli insulti contro la scelta del ballerino. I followers si sono scagliati contro l’uso, ormai improprio, dei social. Agli occhi delle persone, sembra che non vi sia più distinzione tra cosa vada pubblicato e cosa no. Qualsiasi situazione può essere spettacolarizzata, pur di avere consenso; anche la perdita di una persona cara. È questo il caso di Andreas? Arriveranno parole di difesa da parte della coppia?