Andreas Muller, contro gli ex colleghi di Amici: “Ingrati e irrispettosi”

Nelle scorse ore Andreas Muller ha spiazzato il popolo dei social. Attraverso i social, l’ex ballerino di Amici si è lasciato andare in un lungo sfogo in cui si è scagliato contro gli ex colleghi del talent.

“Ingrati e irrispettosi” – Nelle sue storie su Instagram, Andreas ha lanciato pesanti accuse verso alcuni ex colleghi ed ex concorrenti del programma di Maria De Filippi. A far infuriare il fidanzato di Veronica Peparini è l’uso di coreografie a cui non vengono dati i meriti.

Senza far nomi, il ballerino ha così tuonato: “Posso farvi una domanda, mondo della danza? E mi rivolgo a ballerini, ex concorrenti di talent e direttori/direttrici di varie scuole. Ma ogni volta che portate in giro in maniera fisica coreografie non vostre o semplicemente repostate sui social in maniera costante tutto l’anno coreografie non vostre o dei vostri docenti o dei vostri best friends per quale motivo non citate/taggate di chi è quel lavoro con cui vi fate pubblicità o ci andate a guadagnare soldi in giro?”.

Ha poi concluso: “Non è per fare polemica, voglio solamente capire cosa spinge il vostro ego ad agire così e avere magari una spiegazione del perché avviene, oltre al fatto di essere ingrati e irrispettosi. Grazie”.