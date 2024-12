Andreas Muller e Veronica Peparini: proposta di matrimonio a sorpresa nel backstage de La Talpa

I rumor circolati il mese scorso su una proposta di matrimonio fatta da Andreas Muller a Veronica Peparini durante La Talpa hanno trovato conferma. La coppia, ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, ha condiviso con il pubblico le immagini del momento speciale, in cui il ballerino si inginocchia e chiede alla sua compagna di sposarlo.

La scena, catturata dietro le quinte del reality, mostra Muller rivolgere parole emozionanti a Veronica, ricordando i momenti vissuti insieme e le sfide affrontate come coppia. Dopo aver sottolineato il legame che li unisce e l’importanza della famiglia che hanno costruito, il vincitore di Amici di Maria De Filippi ha chiesto ufficialmente alla Peparini di diventare sua moglie, sorprendendo tutti i presenti.

Proposta non pianificata

In studio, Andreas ha raccontato che la proposta è stata improvvisata e non pianificata prima della partenza per La Talpa. L’esperienza nel reality, che ha permesso alla coppia di trascorrere più tempo insieme, lo ha spinto a fare un passo che inizialmente non considerava un obiettivo della loro relazione. Per lui, il sogno più grande era già stato realizzato: diventare genitori di Ginevra e Penelope. Tuttavia, sentiva che chiedere a Veronica di sposarlo avrebbe rappresentato un nuovo capitolo nella loro storia d’amore.

Il matrimonio, come rivelato dalla coppia, non ha ancora una data precisa, ma si terrà in estate. “Vogliamo una giornata di sole da condividere con tutti i nostri amici”, ha spiegato Muller, aggiungendo che per entrambi non è mai stato un traguardo obbligato, ma una scelta spontanea.

Veronica Peparini ha anche voluto chiarire alcuni malintesi nati dopo la proposta: “Qualcuno ha scritto che mi sono arrabbiata, ma non è vero. Mi sono arrabbiata quella sera per un altro motivo: era il giorno della mia eliminazione dal gioco. Mi dicevo: ‘Pure questa cosa nostra del matrimonio, e siamo usciti’”. Con spontaneità e affetto, Andreas e Veronica hanno mostrato ancora una volta la forza del loro legame, che continua a crescere contro ogni pregiudizio, superando ostacoli e celebrando la loro unione con un momento indimenticabile.