Andreas Muller, il duro sfogo sui social: “So quello che faccio, potete dormire sonni tranquilli”

Da poco diventato papà, Andreas Muller si è presto ritrovato sommerso dalle critiche e dai consigli non richiesti. Davanti a tutto ciò, nei giorni scorsi, il ballerino si è lasciato andare ad un lungo e duro sfogo sui social.

“So quello che faccio, potete dormire sonni tranquilli” – Sono passati circa due mesi da quando Andreas è diventato papà di Ginevra e Penelope, le gemelline avute da Veronica Peparini. L’amata coppia è solita condividere con i loro numerosi fan la loro quotidianità con le piccole.

Se da una parte Andreas e Veronica hanno un forte e sostegno da parte dei loro follower, dall’altro non sono immuni dalle critiche. I due, infatti, sono stati aspramente criticati perché esporrebbero troppo le gemelline sui social. Negli ultimi tempi, inoltre, il ballerino si è trovato al centro delle polemiche.

Il tutto ha avuto inizio dopo che l’ex volto di Amici ha condiviso il viaggio fatto con Veronica e i suoi altri due figli, Daniele e Olivia e le gemelle. Prima hanno preso il treno per poi viaggiare in taxi, ma un dettaglio in particolare ha fatto scoppiare la polemica.

Molti utenti sui social hanno attaccato Muller, arrivando addirittura a mettere in dubbio la sua capacità genitoriale, perché le bambine sull’auto erano nell’ovetto e senza seggiolino. Davanti a questi attacchi, il vincitore di Amici ha deciso di rispondere, sfogandosi duramente nelle sue IG Stories:

“A me questa vostra ossessione di fare i maestrini di ogni cosa sui social e di seguire le persone solo per dargli contro non so se mi fa più ridere o tenerezza. Non si tratta del diritto di parola e di pensiero si tratta che almeno qui potete scegliere cosa vedere o meno! Ca**o è la stessa cosa della televisione, cambiate canale! Detto ciò io sono uno a cui piace rispondere e confrontarsi quindi a tal proposito rispondo al vostro problema di oggi: la sicurezza in auto”.

L’ex professionista di Amici ha poi aggiunto:

“Poi che sia sicuro o meno sono fatti miei! Voi pensate alla vostra sicurezza e a quella dei vostri cari che a quella delle mie figlie ci penso io! Non sono i vostri figli a dover viaggiare con me, sono le mie e so quello che faccio e quello che sono obbligato a fare, quindi potete dormire sonni tranquilli. E se per questo agli occhi di qualcuno sono un padre di mer*a sopravviverò lo stesso e me ne farò una ragione”.

Andreas Muller ha poi così concluso: “Da domani comunque mi impegnerò a rispondere solo ai messaggi belli e positivi giuro. Anche perché ogni giorno sarà sempre peggio visto che le fasi dei neonati sono tantissime… Pensa quanto dovrete rompere i cog**oni ancora. Immagina quanto una delle mie figlie dirà: ‘Oh cazzo’… Probabilmente me la porteranno via…”.