Andreas Muller, la dedica a Veronica Peparini: “Hai pugnalate alle spalle”

Nella giornata di ieri è tornato nuovamente in onda Amici, dando così il via alla sua 22esima edizione. Con l’inizio della nuova stagione, sono stati annunciati i primi cambiamenti: i nuovi professori che hanno preso il posto di Veronica Peparini e Anna Pettinelli. Proprio ieri, in occasione della ripartenza di Amici, Andreas Muller ha voluto rendere pubblica una bellissima dedica alla sua compagna, Veronica.

“Hai pugnalate alle spalle” – Quest’anno a valutare e ad accompagnare i ragazzi, non ci saranno Veronica e Anna. Al loro posto sono stati chiamati Arisa ed Emanuel Lo, per nulla estranei al talent. Entrambi, infatti, sono già stati degli insegnanti in alcune edizioni passate. Con l’inizio di questa nuova stagione, la Peparini ha comunque voluto mandare i suoi auguri al programma.

Poco dopo gli auguri da parte della coreografa e ballerina, Andreas ha voluto dire la sua. In lungo e toccante post, il danzatore ha dedicato delle bellissime parole per l’ex insegnante e sua compagna:

“Credo che il punto fondamentale quando si parla di danza sia avere un’identità. Stilistica e umana. Credo che aldilà di chi ama ciò che fai o lo scimmiotta l’importante sia far parlare del tuo lavoro e renderlo riconoscibile. Credo che in questi anni, ballerini, coreografi e colleghi si sono ispirati a te, al tuo stile e alla tua visione. Hai creato talenti, mostri e copie senza neanche rendertene conto, hai solo fatto ciò che amavi e come piaceva farlo a te. Hai dato modo a migliaia di ballerini di esprimersi, riscattarsi e farsi vedere. Me in primis”.

Nella dedica, Muller ha inaspettatamente parlato di tradimenti che Veronica ha subito: “Hai pugnalate alle spalle, leccac**o intorno e comunque porgi sempre loro un sorriso. (Cosa che io non sarei mai in grado di fare). Quindi oggi ti dico, continua a fare il tuo lavoro con lo stesso sorriso che hai in questa foto”.