Andreas Muller, torna il sereno tra lui e Veronica Peparini: la romantica dedica

Da quanto emerso sui social, sembra sia finalmente tornato il sereno tra Andreas Muller e Veronica Peparini. A dimostrarlo è stata la romantica dedica scritta dal ballerino.

IL DOLCE GESTO – Nei mesi scorsi si è parlato di una crisi tra i due volti di Amici. Più di crisi, però, si è in realtà trattato di un difficile periodo che Andreas ha vissuto a causa di un infortunio. Sembra che Muller dia riuscito ad affrontare e a superare questo ostacolo.

In occasione del suo compleanno, il 26enne ha pubblicato una serie di foto su Instagram. Tra i tanti scatti, non è passato in osservato quello in cui il ballerino bacia la compagna. Ad accompagnare le immagini è la dolcissima dedica scritta dal vincitore di Amici:

“Ti amo Vero, ti amo famiglia, vi amo amici miei, ti amo lavoro…Sono così fiero di me e di quello che sto facendo in questo periodo. Di quello che sono riuscito a costruire nella mia vita fino ad oggi, dalla mia relazione con Vero, al rapporto con la mia famiglia e lavorativamente parlando sono riuscito a fare più di quanto mi aspettassi”.

Con questo gesto Andreas Muller ha voluto spazzare via ogni rumors che lo vedeva ancora in crisi con Veronica. I due, infatti, sono più innamorati e inseparabili che mai.