Andy Selva “La Juventus prenderà altro oltre Raspadori”

Selva, ex Sassuolo, parla anche di calciomercato nella sua intervista a Juventusnews24. La Juventus prenderà Raspadori e non solo

Parla anche di mercato Andy Selva ai microfoni di Juventusnews24. L’ex calciatore del Sassuolo ha parlato della sfida del 25 Aprile in Serie A, ma non solo.

L’ex giocatore si sofferma sul parlare anche del calciomercato, con Giacomo Raspadori al centro dei desideri bianconeri.

Le parole dell’ex neroverde

Selva parte parlando del calciatore: “Calcolando che è molto giovane, fa già parte della Nazionale e ha vinto l’Europeo. Se non è da Juve è comunque da prime quattro della classifica o giù di lì. Bisogna puntare sui giovani: ci si lamenta sempre per i mancati risultati, del fatto che non si va ai Mondiali, ma nessuno ha il coraggio di puntare veramente sui giovani. La Juve ha investito tanto sotto questo aspetto, poi qualche colpo è andato a buon fine e qualcuno no, ma credo che l’ottica di investire nel futuro sia giusta e Raspadori è un profilo adatto”.

Parole di stima, che poi vengono seguite da una sua ipotesi di mercato: “Credo che la Juve non lo prenda al posto di Dybala ma che, oltre a Raspadori, acquisti qualcun altro perché Dybala è un giocatore importante, lo dicono i numeri, quindi non può essere sostituito solamente da un calciatore. La Juventus punta diversi talenti, anche Zaniolo, e secondo me fa bene”. Poi termina parlando di Frattesi: “La Juve ha una rosa talmente ampia che può prendere chiunque. Credo che Allegri e Agnelli abbiano già in testa la squadra del prossimo anno e quindi, oltre ai titolari, hanno bisogno di altri undici giocatori pronti a subentrare. Frattesi è un profilo giusto”.