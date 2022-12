Angel Di Maria non ha intenzione di lasciare la Juventus a gennaio

Di Maria sembrerebbe intenzionato a rispettare il proprio contratto con la Juventus e a restare almeno fino a fine stagione

Quando a fine ottobre è emersa per la prima volta la notizia che Angel Di Maria avrebbe potuto lasciare la Juventus a gennaio, le cose non andavano bene per l’ala. Stava lottando contro gli infortuni, aveva già scontato una sospensione di due partite per il cartellino rosso rimediato contro il Monza e il suo stato di forma non era esattamente eccelso.

Ora che Di Maria è reduce dalla vittoria della Coppa del Mondo con l’Argentina e sta per tornare alla Juventus, cosa farà? Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano alla vigilia di Natale, Di Maria non ha alcuna intenzione di lasciare la Juventus durante la prossima finestra di trasferimento di gennaio. L’idea resta di tornare al suo club d’infanzia, Rosario, ma non ora.

Cosa farà?

L’impressione è che il giocatore possa continuare in bianconero almeno per i restanti 6 mesi di contratto, con la Juventus che vorrebbe rinnovarlo stando alle ultime voci. Intanto continua la polemica per Emiliano Martinez, che è ancora sotto i riflettori dopo gli sfottò alla Francia.

Rami, ex difensore della nazionale blues, si è unito alla ‘lite’, con Di Maria che non le ha mandate di certo a dire. La risposta dell’ala bianconera è già tutto un programma. Di Maria ha infatti risposto così: “Dibu è il miglior portiere del mondo. Piangete da qualche altra parte”. Una polemica che di certo sta andando ad oltranza e che sembra possa includere ancor di più il mondo Argentina.