Angela Caloisi e Paolo Crivellin, convolano a nozze

Una delle coppie più amate e più seguite del programma “Uomini e Donne” va all’altare. A convolare a nozze sono Paolo Crivellin e Angela Caloisi.

A dare la felice notizia è stata la giovane di origini napoletane. L’influencer ha condiviso il video della proposta. Immersi nel bianco delle montagne delle Alpi, Paolo, a 7 anni dall’inizio della loro storia d’amore, si è inginocchiato e le ha porto l’anello. Angela, tremante ed incredula, ha pronunciato il famoso “Si”.

La didascalia al video pubblicato su Instagram recita: “Mi si è fermato il cuore quando ho visto che con gli occhi lucidi mi hai detto tutto quello che tenevi dentro. Non penso di poter riuscire a trovare mai le parole giuste per parlare di noi ma so che dal primo giorno in cui ci siamo incontrati mi sono sentita amata per quella che sono realmente e non c’è regalo più bello che tu potessi farmi. Sentire che mi vuoi così tanto bene mi fa davvero pensare a quanto la vita poi ti restituisca tutto ciò che ti ha tolto Io non vedo l’ora di giurarti amore eterno. Sei la mia famiglia.”

La fatidica domanda è avvenuta dinanzi allo sguardo di un’altra coppia uscita dal programma condotto da Maria De Filippi. Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione hanno assistito, insieme alla figlia, al magico momento. Molti sono i volti noti che hanno commentato il post da 3 milioni di visualizzazioni. Compaiono tra i messaggi scritti: Giulia De Lellis, Nilufar Addati, Lorenzo Riccardi, Natalia Paragoni e tanti altri personaggi del mondo dello spettacolo.

Qualche ora fa Angela ha caricato nelle storie il video dell’annuncio della notizia alla sua cara nonna. La nipote, in compagnia del futuro sposo, ha mostrato l’anello in videochiamata e ha aggiunto: “Che bello regalarti un sorriso nonnina”. Insomma, la proposta ha emozionato proprio tutti gli amanti della coppia.