Angela Melillo, addio al nubilato hot: ecco cosa è accaduto

Angela Melillo, nota showgirl ed ex naufraga dell’Isola dei Famosi, ha compiuto il grande passo: il 14 ottobre ha sposato il professore e avvocato Cesare San Mauro, suo compagno da 8 anni. Per festeggiare il lieto evento, la donna ha riunito le sue amiche più strette per festeggiare il classico addio al nubilato.

Festa dalle tinte hot

Il party è stato organizzato dalle sue amiche più strette, ex compagne del Bagaglino e programmi tv: Samantha De Grenet (anche sua testimone di nozze), Elisabetta Ferracini, figlia di Mara Venier, Stefania Orlando, le ex Miss Italia Manila Nazzaro e Milena Miconi. Al settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini, Angela ha rivelato anche un particolare molto hot.

“Ho convinto tutte a staccare dalla solita routine. Ci siamo divertite come delle ragazzine. A un certo punto, il caos. Una di loro perde un piccolo telecomando. Finisce nelle mie mani e chiedo di chi sia, ma soprattutto… cos’era?

Mi rispondono che era il telecomando di un dildo. E io chiedo: ‘Ma che cos’è un dildo?’. Iniziano tutte a ridere e a prendermi in giro, oggi so che è un sex toy, un vibratore del quale, grazie a Dio e a Cesare, non ho bisogno” ha spiegato al settimanale la Melillo.

Non conosciamo ulteriori particolari, pertanto non ci resta che scoprire chi sia la legittima proprietaria.