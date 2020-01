Angela Nasti: al centro della polemica dopo una IG Story

Una dei protagonisti indiscussi della scorsa edizione di Uomini e Donne è sicuramente Angela Nasti. Sorella della nota influencer Chiara Nasti, quest’estate è stata protagonista di vari gossip. Controversa è la fine della sua love story con la sua scelta, Alessio Campoli.

LA STORIA CON ALESSIO – Molto chiacchierata è stata la fine della storia tra Alessio e Angela. I due ragazzi, una volta usciti dal programma, sono durati solamente tre giorni. Una volta annunciata la notizia, al centro delle critiche è finita la Nasti. Sono stati in molti ad accusare l’influencer di aver fatto tutto per guadagnare visibilità. Inoltre, tanti pensavano che potesse avere qualcuno fuori da UeD. Poche settimane dalla fine della frequentazione con Alessio, arriva l’annuncio: Angela si è fidanzata con un calciatore, Kevin Bonifazi.

LA IG STORY INCRIMINATA – In queste ore, Angela Nasti è tornata al centro delle polemiche. A farla finire nei guai è stata una sua Instagram Story che, a detta dei follower, l’avrebbe smascherata. In questa storia, la ragazza ha confessa di stare con Kevin da 7 mesi. Il problema è sorto non appena molti fan hanno fatto notare un piccolo dettaglio: Angela si è lasciata con Alessio circa 7 mesi fa, verso metà giugno. Se tutto ciò fosse vero, l’influencer si sarebbe tradita da sola. Se così fosse, c’era già qualcosa con Kevin durante il suo percorso a uomini e donne? Probabilmente non sapremo mai la verità.