Angela Nasti e Gianluca Scamacca: amore finito? Spariti post e follow reciproci

A luglio, l’ex tronista di Uomini e Donne Angela Nasti ha ufficializzato la sua relazione con il calciatore Gianluca Scamacca. La coppia ha fatto il suo debutto pubblico con alcune foto intime e affettuose pubblicate dallo stesso Scamacca.

Crisi in vista?

Nonostante dopo un mese fossero emerse voci di una possibile crisi, i due sembravano aver superato il momento difficile, suggellando il loro amore con un tatuaggio di coppia: un sole, simbolo spesso utilizzato nelle loro foto sui social. Scamacca aveva condiviso una foto con la frase “il nostro sole…” a cui Angela aveva risposto con “…splenderà sempre”. La Nasti aveva persino definito Scamacca come la sua “anima gemella”.

Tuttavia, recentemente sono emerse nuove indiscrezioni su una possibile rottura. Secondo VeryInutilPeople, i due avrebbero smesso di seguirsi sui social e cancellato tutte le foto di coppia dai loro profili, alimentando i sospetti di una crisi.

Inoltre, è stato notato che Scamacca ha iniziato a seguire la nuova tronista di Uomini e Donne, Martina De Ioannon, sollevando ulteriori dubbi sulla fine della relazione con Angela.

Per i fan più attenti, i segnali sui loro profili social non lasciano dubbi: nessuna traccia delle foto insieme, esattamente come già accaduto alla fine di agosto, quando si era parlato per la prima volta di una crisi tra i due.