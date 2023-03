Angela Nasti avrebbe un nuovo fidanzato non ancora confermato: il calciatore del Napoli classe 1999, Pierluigi Gollini

Dopo un periodo lontana dal mondo del gossip, Angela Nasti sembrerebbe essere tornata al centro delle chiacchiere per la sua nuova frequentazione. La sorella della nota Chiara, adesso mamma e presto moglie di Zaccagni, avrebbe un nuovo amore non ancora confermato sui social. Stiamo parlando di Pierluigi Gollini, calciatore del Napoli classe 1999.

Nuovo amore per Angela Nasti: i due beccati insieme

Due giorni fa, i due sono stati visti insieme a Milano dove il portiere ha festeggiato i suoi 28 anni dopo Torino-Napoli. I due non hanno ancora confermato questa nuova storia d’amore, forse anche a causa delle loro storie precedenti ancora fresche. “È circa un mese che stanno insieme” scrive un utente su Twitter.

“Li ho incontrati io di persona dopo Napoli-Lazio in un ristorante” ha commentato un tifoso. Non solo, Angela Nasti è comparsa nelle stories del cantante Lazza, anche lui invitato al compleanno del portiere festeggiato all’OPVIUM di Milano. I più attenti, inoltre, hanno notato nelle stories dei due fidanzati un dettaglio che non è passato inosservato: lo stesso outfit coordinato.

La conferma di Nicolò Schira

“Il peggio è alle spalle. Pierluigi Gollini a Napoli è rifiorito, ritrovando il campo settimana scorsa contro l’Atalanta e pure l’amore. Il portiere azzurro farebbe coppia da qualche tempo con l’influencer Angela Nasti, sorella minore di Chiara compagna del fantasista laziale Mattia Zaccagni.

I due sarebbero stati avvistati in teneri atteggiamenti anche nelle scorse ore a Milano, dove all’Otium l’estremo difensore ha dato la sua festa di compleanno Gol28rius per i 28 anni. I mesi da incubo a Firenze e le vicissitudini professionali (tra cui il cambio di agente) appaiono dimenticate. Ora Gollini spera di essere riscattato a fine stagione per restare al Napoli, dove ha ritrovato serenità e l’amore” scrive Nicolò Schira.