Angela Nasti, ritorno di fiamma: è tornato il sereno con Bonifazi?

Da quanto emerso sui social, sembra sia tornato il sereno tra Angela Nasti e Kevin Bonifazi. A far intendere ciò sono stati alcuni segnali emersi su Instagram.

“Vi amo” – È spesso finita al centro dell’attenzione della cronaca rosa la turbolenta storia tra l’ex tronista di Uomini e Donne e il calciatore. Nella coppia, infatti, vi sono stati vari alti e bassi, arrivati ad una crisi che, almeno sembrava, avesse portato alla fine della relazione.

In questi ultimi mesi, sono stati in molti a credere che tra Kevin e Angela fosse finita. I due, infatti, avevano smesso di condividere foto e momenti di coppia sui social. Inoltre, non erano stati più avvistati insieme. La non tanto più ex coppia, però, ha nuovamente lasciato senza parole.

A dare il via a tutto è stato uno scatto che la Nasti ha condiviso su Instagram. Nella foto in questione si vede l’influencer insieme a Kia, il cagnolino che aveva preso con lo sportivo. Ad accompagnare l’immagine è la didascalia: “Mom is back”, ovvero “Mamma è tornata”.

Ad accendere ancor di più la curiosità dei follower è stato il botta e risposta avvenuto sotto al post. A commentare è proprio Bonifazi: “Vi amo”. Angela ha prontamente replicato “Tanto anche noi”, aggiungendo un cuore rosso. Tutto ciò ha ovviamente animato i fan, felici di rivedere il sereno nella coppia.