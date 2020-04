Angela Nasti rivela ai fan dove va ogni mattina

Alcune critiche sui social hanno travolto l’ex tronista e attuale web influencer Angela Nasti. Alcuni followers si erano resi conto che la ragazza non stava più pubblicando quotidianamente post e storie sul suo profilo privato.

LE ACCUSE AD ANGELA NASTI – Alcuni utenti avevano notato che Angela aveva pubblicato nella sue storie di Instagram delle foto nelle quali appariva una casa che sembrava essere quella del suo fidanzato, Kevin Bonifazi. La ragazza, tra l’altro, era meno attiva sui social rispetto a prima. I fan hanno quindi ipotizzato che la ragazza avesse violato la quarantena per ‘scappare’ dal fidanzato. Ma sarà davvero così?

ANGELA NASTI AMMETTE DI NON STARE A CASA LA MATTINA – Angela Nasti, che si è sentita accusata, ha deciso di svelare ai fan che la mattina effettivamente non sta trascorrendo il suo tempo a casa ed è per questo che ha scelto anche di staccarsi un po’ dai social. La motivazione, però, non è di certo quella che hanno pensato gli utenti.

ANGELA NASTI SVELA DOVE VA OGNI MATTINA – La ragazza ha svelato ai fan che ogni mattina, per far passare il tempo decisamente più velocemente, va in ufficio per aiutare nelle spedizioni a domicilio del brand della sua famiglia. In questo modo avrebbe, a detta sua, le giornate più impegnate.

ANGELA NASTI TIENE COMPAGNIA AI SUOI FAN – Resasi conto del fatto che non pubblica più molti post, ha deciso di tenere compagnia ai suoi fan con alcune storie. Ha mostrato, infatti, alcuni dei suoi ultimi acquisti online, rendendo i followers partecipi di quanto ha acquistato e chiedendo anche dei consigli.

ANGELA NASTI E KEVIN STANNO ANCORA INSIEME – In tutto ciò la ragazza pare non aver nominato per niente il suo fidanzato Kevin. Non ha svelato se effettivamente si sono incontrati violando la quarantena, alcuni hanno addirittura pensato che la storia tra i due fosse finita da un po’. E secondo voi? Non ci resta che attendere altre dichiarazioni da parte di Angela Nasti per scoprirlo!