Angela Nasti sta trascorrendo la quarantena con Kevin Bonifazi?

Dopo Chiara Nasti, finita al centro delle critiche per diversi motivi, oggi sotto i riflettori ci è finita la sorella, Angela. Chiara ha fatto discutere per via di una didascalia pubblicata insieme ad una foto su Instagram, per un video in cui ha stampato su carta igienica tutte le critiche degli utenti e, infine, per avere accusato Aurora Ramazzotti, dicendole che lei, Chiara, la ricordava ben diversa tra alcool ed altro.

Ricordiamo che Aurora aveva commentato la foto in questione con una faccina. Per quanto riguarda Angela, invece, come riporta veryinutilpeople.it, secondo gli utenti del web, l’ex tronista di uomini e donne pare aver finto di trovarsi a Napoli tutto questo tempo, nonostante pubblicasse foto della tavola apparecchiata per le festività pasquali.

I follower della Nasti, infatti, sospettano che lei stia trascorrendo la quarantena col fidanzato, calciatore della Spal, Kevin Bonifazi. E i due si troverebbero a Rieti. Lei, quindi, non starebbe a Napoli dove invece dice di trovarsi.

Sarà forse Chiara a mandarle le foto della casa continuamente in modo che lei, Angela, possa pubblicarle? L’indizio, che più insospettisce i seguaci delle Nasti, è che, sempre stando a quanto scrive veryinutilpeople.it, Chiara ultimamente posta solo foto solitarie, mai in compagnia della sorella. E anche Angela appare sempre in solitaria.

Tra le due comunque tutto scorre per il meglio. Ne è la prova una ig story di Chiara, ricondivisa poi da Angela. Un utente ha chiesto a Chiara se soffre la competizione con la sorella. Lei prontamente ha risposto di amare la sorella. La story di Chiara disponibile qui.