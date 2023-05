ANGELICA: il nuovo singolo è “Milano Mediterranee”

A due anni dall’ultimo lavoro in studio, “Storie di un appuntamento”, per ANGELICA è tempo di scrivere una pagina inedita del suo dirompente percorso artistico: arriva oggi -12 maggio- in radio e su tutte le piattaforme digitali “Milano Mediterranee” (Factory Flaws), il nuovo singolo che apre la strada alla pubblicazione del terzo album della cantautrice.

In 2min e 59 secondi ANGELICA dipinge con le più belle pennellate dell’amore e del disincanto un ritratto dolceamaro della città dove è nata, Milano, combinando l’eleganza della french touch a una veste sonora 100% italo-disco, nel tentativo di cercare l’estate e la pace interiore tra le vie di una città che, a dispetto delle difficoltà, rapisce e fa battere il cuore.

«Milano Mediterranee è il mio sguardo distaccato sulla città dopo averci vissuto per tanto tempo, sulla stagione più calda, stressante ed eccitante della mia vita, tanto ricca di emozioni ed occasioni quanto frustrante e piena di ostacoli. E se a Milano ci fosse il mare? Mancherebbe sempre e comunque qualcosa» –ANGELICA.

Prodotto da Angelica, Giacomo Carlone e Riccardo Montanari, e mixato e masterizzato da Andrea Suriani, “Milano Mediterranee” è scritto da Angelica con Domenico Finizio dei Tropea e vede la partecipazione di Lorenzo Pisoni (Tropea) al basso.

“Milano Mediterranee” non mancherà nella setlist della nuova avventura live della cantautrice, ANGELICA ESTATE 2023 -una produzione RC Waves in collaborazione con DNA Concerti. ANGELICAè pronta ad illuminare la calda stagione dei live dando il via proprio da Milano, il 27 maggio sul palco del MI AMI Festival, al suo tour nei più esplosivi festival estivi, che tra giugno ed agosto toccherà, con date in continuo aggiornamento: Sant’Elpidio Al Mare – FM (2 giugno @Mayday Festival); Imola – BO (16 giugno @Ca’ Vaina); Bologna (25 giugno @Go Go Bo); Lamezia – CS (13 agosto @Color Fest).

ANGELICA ESTATE 2023

IL CALENDARIO

27.05 – Milano – MI AMI Festival

02.06 – Sant’Elpidio Al Mare (FM) – Mayday Festival

16.06 – Imola (BO) – Ca’ Vaina

25.06 – Bologna – Go Go Bo

13.08 – Lamezia (CZ) – Color Fest

MORE TBA

ANGELICA, al secolo Angelica Schiatti, inaugura nel 2019 la sua avventura solista con l’album “Quando finisce la festa”, che riscuote ottimi feedback di pubblico e critica portandola a esibirsi nei principali club e festival italiani -tra gli altri, MI AMI 2019, Home Festival e Zoo Music Fest. Nello stesso anno viene scelta per aprire il tour italiano di Miles Kane, cantautore inglese co fondatore insieme ad Alex Turner dei Last Shadow Puppets, e stringe una partnership con Gibson per il tour e la registrazione dell’album. A novembre 2019 collabora con l’attore Giacomo Ferrara (lo “Spadino” dell’acclamata serie Netflix Suburra) per il singolo “Vecchia novità”. Nel 2020 Angelica si esibisce in streaming per Levi’s e per Patrizia Pepe, e pubblica i singoli “C’est Fantastique”, “Il momento giusto” e “L’ultimo bicchiere”, trittico di brani che anticipa la pubblicazione, a febbraio 2021, di “Storie di un appuntamento”, album di 8 tracce intimo, potente e allo stesso tempo leggero.