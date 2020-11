Angelina Jolie e David Oyelowo nel film “Come Away” in uscita a breve

Angelina Jolie e David Oyelowo sono i protagonisti di Come Away, la pellicola fantasy di Brenda Chapman.

La pellicola è una storia immaginaria sulle origini di due dei più amati personaggi della letteratura infantile: Peter Pan e Alice nel paese delle meraviglie. In Come Away i due personaggi sono fratelli.

Il film si concentra su una piccola Alice (Keira Chansa), dell’età di otto anni, suo fratello combina guai Peter (Jordan A. Nash) e il loro brillante fratello maggiore David (Reece Yates). Alice e Peter attraverso la loro fantasia troveranno una via di fuga dalla loro tragica realtà. Dopo la morte di David in un tragico incidente, i due bambini fuggiranno dalla realtà approdando nel Paese delle Meraviglie e sull’Isola che non c’è. Realtà e fantasia si uniranno, diventando sempre più difficili da separare.

Angelina Jolie e David Oyelowo interpretano i genitori di Alice e Peter.

Il resto del cast è composto da Anna Chanellor, Gugu Mbatha-Raw, Derek Jacobi e Michael Caine.

La pellicola sarà disponibile dal 13 novembre sulle piattaforme streaming.

Ecco il trailer di Come Away con Angelina Jolie e David Oyelowo: