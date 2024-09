Angelina Mango, al centro degli attacchi social: Gianmarco Petrelli prende le sue difese

Ancora una volta Angelina Mango si è trovata al centro delle dure critiche da parte degli hater. A prendere le difese della cantante è stato Gianmarco Pretelli, suo ex compagno ad Amici.

ATTACCO SUI SOCIAL – Sebbene non abbia trionfato ad Amici, Angelina continua a collezionare un successo dietro l’altro. Nonostante sia molto amata e seguita sui social, la giovane artista non è immune agli attacchi da parte dei leoni da tastiera. L’ultima polemica è scoppiata pochi giorni fa, dopo l’esibizione della Mango ai Tim Music Awards.

Nell’esibirsi sul palco dei Tim Music Awards, la cantante ha deciso di regalare ai fan un medley delle canzoni più celebri del padre, l’indimenticabile Pino Mango. Ad accompagnare l’artista c’è stato un corpo di ballo, dove era presente anche Gianmarco, con cui ha condiviso la sua avventura ad Amici.

A distanza di giorni dalla sua esibizione alla celebre manifestazione musicale, Angelina è stata al centro delle critiche. Il tutto ha avuto inizio quando Gianmarco ha deciso di pubblicare sui social un video del dietro le quinte, cogliendo l’occasione per ringraziare l’amica per avergli dato l’opportunità di ballare con lei.

Sotto al breve filmato del ballerino, sono presto accorsi gli hater che si sono scatenati contro la cantante. Oltre a criticare aspramente lo stile della ragazza, c’è chi ha avuto da ridire sul modo di cantare della vincitrice dell’ultima edizione del Festival di Sanremo.

A schierarsi pubblicamente dalla parte della Mango è stato Petrelli. Attraverso una storia di Instagram, il ballerino ha così commentato quanto accaduto:

“Tutti questi commenti arrivano da persone adulte, che avranno dei figli, che avranno dei nipoti. Se qualcuno di voi sta leggendo, l’educazione che vi è stata insegnata e che voi passate ai vostri figli e nipoti, non deve svanire quando scrivete ‘opinioni’ sui social. Perché io lo so che se dovessi incontrare la signora Giovanna per strada ci faremmo due risate, mi direbbe che sono un bravo ragazzo e molto probabilmente mi offrirebbe una lasagna. Lo so! Fatto sta che a voi i social non hanno fatto bene. Ma proprio per niente. Finché non vi è chiaro il messaggio, per favore restate su Facebook”.