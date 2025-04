Angelo Madonia: “Ho chiuso con Ballando con le Stelle. Amici? Si, andrei”

Solo pochi mesi fa Angelo Madonia ha chiuso un importante capitolo della sua carriera, ossia quello vissuto a “Ballando con le Stelle”. Il ballerino, però, non si è fermato, decidendo di buttarsi su nuovi progetti come quello di ‘Passi di Vita’, un podcast aperto da poco e dedicato al mondo della danza.

Nonostante sia impegnato con altri progetti, Madonia non chiude le porte al mondo dello spettacolo. In una sua recente intervista, infatti, il danzatore ha rivelato in quale programma televisivo gli piacerebbe lavorare.

“Ho chiuso con Ballando con le Stelle. Amici? Si, andrei” – Intervistato dal settimanale Chi, Angelo ha ribadito che il capitolo “Ballando con le Stelle” è definitivamente chiuso:

““Se tornerei a Ballando? Non è che non lo farei per quello che è successo, ma perché nella vita ci diamo delle scadenze, dei punti di arrivo che sono nuove partenze. Ho quasi 41 anni, ho chiuso il cerchio come ballerino e mi sono spostato su altri progetti. Ho sentito negli ultimi anni l’esigenza di spaziare, mantenendo come baricentro la danza. Ho una mente imprenditoriale e vedo la danza non solo come gesto artistico, ma a tutti gli effetti come un’industria che deve lavorare bene per veicolare questo prodotto. Ho anche una scuola di danza, la Italian Dance Studio. Adesso ci sono in progetto alcune lezioni con “i maestri delle stelle”.

Il ballerino, però, ha lanciato l’appello a un altro noto programma televisivo: “Se andrei ad Amici di Maria a fare il giudice o il coreografo? Come no?! Mi farebbe piacere portare il mio contributo in quel programma“.