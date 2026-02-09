Anguissa ancora lontano dal campo: il problema alla schiena non dà tregua

Il mal di schiena continua a non dare tregua a Frank Zambo Anguissa, costringendolo a un nuovo stop forzato. Il centrocampista resterà fuori anche per le sfide contro Como e Roma, allungando un’assenza che non dà scampo alle rotazioni di Antonio Conte e sull’equilibrio del centrocampo in vista anche degli altri due lungodegenti del reparto ovvero Gilmour e De Bruyne.

Il calvario del camerunese dura ormai da diversi mesi. Dopo aver recuperato da un precedente problema muscolare, Anguissa è stato nuovamente frenato da un fastidio alla schiena che non gli ha ancora permesso di tornare in campo. Una situazione che preoccupa lo staff tecnico, alle prese con un recupero più lento del previsto.

Il giocatore, infatti, non riesce ancora a sostenere allenamenti intensi né a effettuare corse a pieno ritmo a Castel Volturno. Alla base del problema ci sarebbe una sospetta ernia discale, una patologia delicata che richiede grande cautela. Al momento è stato escluso l’intervento chirurgico, ritenuto non necessario.

La società e lo staff medico hanno deciso di seguire una linea conservativa, puntando su riposo, terapie mirate e un rientro graduale. L’obiettivo è evitare ricadute che potrebbero compromettere ulteriormente la stagione del centrocampista, considerato un elemento chiave nello scacchiere tattico di Conte.

Negli ultimi giorni, però, secondo quanto riportato da AreaNapoli, filtra un cauto ottimismo. I dolori sembrano in attenuazione e Anguissa potrebbe tornare presto a lavorare con il gruppo. Se il recupero procederà senza intoppi, la trasferta contro l’Atalanta potrebbe rappresentare la prima occasione concreta per rivederlo a disposizione.