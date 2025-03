Anguissa lascia Napoli? Al suo posto due acquisti: Billing e un altro mediano

Dalle ultime indiscrezioni di mercato trapelate, sembra che il forte centrocampista del Napoli, Frank Anguissa, possa lasciare gli azzurri e l’Italia per motivi strettamente familiari. Il nazionale camerunense sarebbe pronto a tornare in Inghilterra o in Francia.

Il contratto di Anguissa con il Napoli prevede che il club del patron Aurelio De Laurentiis possa rinnovare di un anno il contratto del numero 99 azzurro. Viste però le vecchie situazioni in cui non sempre è finita benissimo, questa volta il presidente non farà muro. E’ infatti pronto ad accontentare Anguissa purché arrivi una offerta di almeno 30 milioni di euro.

Chi può prendere il suo posto? Forse il sostituto, seppur con caratteristiche un po’ diverse, è già in casa: si tratta di Philip Billing. Il riscatto del nazionale danese dal Bournemouth costa circa 10 milioni di euro.

Numericamente, servirebbe poi anche un altro centrocampista da affiancare ai vari Lobotka, Gilmour, McTominay. Un mediano che dia la possibilità ad Antonio Conte di variare gli uomini in vista delle tante partite che ci saranno il prossimo anno. Come nomi, piacciono Cesare Casadei e Tino Anjorin, che ora giocano rispettivamente con Torino ed Empoli.