Anguissa convocato dal Camerun nonostante l’infortunio: valutazioni in corso

Frank Anguissa è stato inserito nella lista dei convocati della nazionale camerunese, nonostante l’assenza nelle ultime due partite di campionato con il Napoli a causa di un infortunio.

Il Camerun guida il gruppo D, ma la qualificazione al prossimo Mondiale è ancora in bilico, e il commissario tecnico Brys ha comunque deciso di includerlo nella selezione, indipendentemente dalle sue condizioni fisiche.

Condizioni monitorate

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la chiamata in nazionale rappresenta una prassi, considerato che il centrocampista è fermo da circa tre settimane.

Tuttavia, le sue condizioni saranno attentamente monitorate nei prossimi giorni, soprattutto in relazione alla sfida del Napoli contro il Venezia.

Se Anguissa non dovesse essere convocato da Conte per il match di campionato, lo staff medico del Camerun valuterà se potrà scendere in campo in una delle gare in programma. In caso contrario, il giocatore farà ritorno in Italia per proseguire il recupero con il club partenopeo.