Anguissa è già un inamovibile: si studia il riscatto

L’unico colpo in questo calciomercato povero del Napoli è stato Zambo Anguissa. L’accordo è stato trovato a circa 10 ore dalla fine del calciomercato. La società azzura lo ha prelevato dal Fulham retrocesso in Champioship, tramite un prestito con diritto di riscatto. Il giocatore ha giocato con gli azzurri solo tre partite tra campionato ed E.L., ma ha già conquistato tutto l’ambiente napoletano.

André Frank Zambo Anguissa è un classe 95′, che conta un importante esperienza internazionale, visto le esperienze con il Villareal e con il Fulham in Premier League. Lo scorso anno è stato un titolare inamovibile, nonostante la brutta stagione che ha caratterizzato la squadra londinese. Il club inglese lo acquistò dall’Olimpique di Marsiglia per un cifra di 30 milioni dall’Olimpique di Marsiglia. Una cifra importante che però, fino a quanto visto fino ad ora in Serie A, è ampiamente giustificata.

Il suo esordio con la nuova maglia partenopea è avvenuta l’11 settembre contro la Juventus. Nonostante i pochi giorni di allenamento e il grande blasone dell’avversario, ha confezionato una prestazione che ha entusiasmato tutti i tifosi. Per questo motivo, mister Spalletti lo ha riproposto sia contro il Leicester che contro l’Udinese, condite da una performance altrettanto buona.

Ad ora sembra insostituibile per Luciano Spalletti, complice anche l’infortunio di Diego Demme. I’infortunio del tedesco aveva fatto preoccupare per l’inizio di stagione. Le senzazioni negative sono state spazzate vie da Anguissa, che ha sostituito ottimamente l’ex capitano del Lipsia. Il calciatore 25enne ha aggiunto alla mediana azzura grande fisicità, dominando nel suo settore di campo.

Per questo motivo, molte testate giornalistiche, hanno diffuso il desiderio della dirigenza napoletana di volerlo riscattare anticipatamente. Si chiderà uno sconto al suo club di appartenenza sui 15 milioni stabiliti per il riscatto, secondo quanto riferisce “Sport Mediaset”. Infine si dovrà discutere sull’ingaggio del giocatore. Se il centrocampista camerunense dovesse continuare con questo andamento, è chiaro che difficilmente il Napoli se lo lascerà sfuggire.