Il destino di Frank Anguissa al SSC Napoli non è ancora stato definito. Il dialogo tra il club partenopeo e il centrocampista camerunense per il prolungamento del contratto, che nelle scorse settimane sembrava procedere in maniera spedita, ha subito un rallentamento improvviso a causa dell’infortunio che ha costretto il giocatore a fermarsi. A ricostruire gli ultimi sviluppi è il Corriere del Mezzogiorno, secondo cui i contatti tra le parti si sarebbero momentaneamente raffreddati proprio dopo il problema fisico del calciatore.

Prima dello stop, infatti, i colloqui erano entrati nella fase più concreta, mentre ora la situazione è rimasta sospesa senza novità significative nelle ultime settimane. Nonostante questa pausa nelle trattative, la volontà del Napoli sarebbe quella di continuare a puntare su Anguissa come elemento centrale del progetto tecnico. L’idea sarebbe quella di estendere il contratto fino al 2030, con un ingaggio vicino ai quattro milioni di euro a stagione.

Il negoziato, però, non si presenta semplice. Attorno al profilo del camerunense, protagonista negli ultimi anni con la maglia azzurra, si sarebbe infatti creato l’interesse di diversi club pronti a inserirsi con offerte economicamente molto competitive.

Proprio la presenza di altre pretendenti avrebbe contribuito a rendere il quadro più complesso. Per questo motivo le parti avrebbero deciso di prendersi tempo, rimandando ogni decisione a un nuovo confronto che dovrebbe svolgersi prima della conclusione della stagione.