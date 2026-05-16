Anguissa e il Napoli: futuro ancora in bilico, ma spunta un’idea di De Laurentiis

Il futuro di Frank Anguissa al Napoli resta incerto, anche se il club sembra aver già definito una prima mossa strategica. La società azzurra, infatti, sarebbe pronta a esercitare l’opzione per prolungare automaticamente il contratto del centrocampista camerunese fino al 30 giugno 2027. Una scelta considerata quasi inevitabile per preservare il valore del giocatore e mantenere saldo il controllo sul suo destino professionale.
Secondo quanto riportato dall’ediziione di ieri del Corriere dello Sport, infatti, l’estensione dell’accordo rappresenterebbe una tutela per il Napoli. Senza il rinnovo automatico, Anguissa rischierebbe infatti di avvicinarsi alla scadenza contrattuale, creando il pericolo di una futura partenza a costo zero. Con il prolungamento, invece, il club avrebbe maggiore margine di manovra per pianificare il proprio centrocampo e valutare eventuali offerte di mercato.
Accanto a questa ipotesi concreta, ne esiste però una seconda che lascia aperti diversi interrogativi. Al termine della stagione, il Napoli e Anguissa potrebbero infatti confrontarsi sul futuro del rapporto, analizzando insieme prospettive e ambizioni reciproche. Al momento non emergono decisioni definitive, ma soltanto la volontà di riflettere con attenzione.
Molto dipenderà dagli obiettivi sportivi del club, in particolare dal raggiungimento della qualificazione alla prossima Champions League che ormai è a un passo: con una vittoria domenica alle 12 contro il Pisa il Napoli si vedrà già proiettato nel sorteggio della League Phase 2026/2027. Questo traguardo potrebbe incidere sulle valutazioni di entrambe le parti, influenzando la scelta di proseguire insieme oppure considerare un cambiamento.
Per ora, dunque, la priorità del Napoli sembra essere quella di blindare il giocatore sotto il profilo contrattuale. Solo una volta conclusa la stagione sarà possibile capire se il rapporto con Anguissa continuerà ancora a lungo oppure se si apriranno scenari differenti per entrambe le parti.