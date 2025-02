Anguissa e il Napoli trattano il rinnovo

Il Napoli ha ufficialmente inviato una PEC a Frank Zambo Anguissa e vuole rinnovare il contratto del camerunense fino al 2027

Frank Zambo Anguissa può dirsi uno dei pilastri del Napoli targato Antonio Conte. Il centrocampista camerunense è diventato intoccabile all’interno dello scacchiere del tecnico leccese, tanto che è diventato pressoché impossibile toglierlo dal campo.

Perfino Philip Billing ne sta risentendo di questo impressionante momento per Anguissa, con il danese che non ha ancora debuttato con la maglia dei partenopei. E ora, Anguissa rischia davvero di diventare eterno per il capoluogo campano. Infatti, Aurelio De Laurentiis e Giovanni Manna starebbero pensando di rinnovargli il contratto, con una PEC che sarebbe già stata inviata per un rinnovo fino al 2027, con l’intento di migliorare lo stipendio di 2 milioni di euro annui del calciatore.

Interesse nerazzurro

Intanto, il calciomercato continua a farsi avanti per il giocatore azzurro. L’Inter ha manifestato interesse per Zambo Anguissa del Napoli. Se il suo contratto non dovesse essere rinnovato, potrebbe essere disponibile per una trattativa più semplice in estate. Il club è alla ricerca di un giocatore che porti esperienza e personalità a un prezzo accessibile e Anguissa sembra fare al caso suo.

Tuttavia, si tratta di riflessioni preliminari e qualsiasi transazione richiederebbe l’approvazione di Oaktree. Secondo quanto emerso negli ultimi giorni, Anguissa, insieme a Joshua Kimmich del Bayern Monaco, è considerato un’opzione molto interessante per la dirigenza dell’Inter che è alla ricerca di un’alternativa a Hakan Calhanoglu, soprattutto dopo che Asllani non è sembra propriamente valido al centro del campo.