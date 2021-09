Anguissa è una gioia per gli occhi! Corsport “Allegri scambierebbe tutti i suoi mediani per lui”

Forte. Tenace. Tatticamente attento. Sfrontato nel tentare la conclusione a rete. Questi sono soltanto alcuni dei titoli con cui in questi giorni viene descritto il giocatore rivelazione di questo inizio di stagione. E’ André Zambo Anguissa che, arrivato a Napoli piuttosto in sordina, è riuscito a calamitare l’attenzione di tutti grazie a delle prestazioni di grandissimo spessore.

Il mediano con licenza di segnare ha davvero sorpreso tutti. Le eccellenti doti atletiche unite ad una intelligenza tattica fuori dal comune ne hanno fatto un giocatore utile per ogni fase di gioco. In difesa, la sua stazza permette di recuperare palla e difenderla con facilità. Durante il possesso si trasforma quasi in un secondo playmaker con la possibilità poi di incursioni impreviste in ara avversaria.

Anguissa doveva essere nell’immaginario di tutti non più che un mediocre rincalzo per la squadra di Spalletti. Dello stesso parere però non è mai stato il ds Giuntoli che invece è riuscito a strappare al Fulham un calciatore moderno con un prestito e un diritto di riscatto a 15 milioni. Bazzecole per un centrocampista che già attualmente ne vale forse più del doppio.

Il Corriere dello Sport non a caso lo a già eletto tra gli uomini da seguire con maggiore attenzione per tutta la stagione e in un articolo in edicola oggi sottolinea “I tifosi si aspettavano un sostituto di Bakayoko. E’ arrivato un centrocampista prestante e veloce, tecnicamente elegante, tatticamente intelligente”.

Poi la stoccata alla Juventus, una delle “sette sorelle” che maggiormente pare stia patendo la partenza sprint delle altre soprattutto nella zona di campo più delicata. “Allegri scambierebbe tutti i suoi pseudomediani in cerca d’autore per avere un protagonista come Anguissa. E’ arrivato l’altro ieri, pare che giochi a Napoli da sempre”, conclude il CorSport.