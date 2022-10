Anguissa: il comunicato della società

Frank Anguissa, centrocampista classe 1995, milita nel Napoli dalla scorsa stagione calcistica dove è arrivato, con la formula del prestito con obbligo di riscatto, dopo aver giocato con il Fulham in Premier League.

Anche per questa stagione si è confermato tra i titolarissimi di Spalletti nella rosa che tiene la vetta della classifica. Recentemente il club ha celebrato la sua prima doppietta in Serie A con un tweet sui propri canali social, l’idea era semplice: non Jacobs, non Bolt ma Anguissa.

Al momento c’è tensione per quanto riguarda le condizioni fisiche del calciatore, secondo quanto riportato dal Corriere del Mezzogiorno “si teme uno stiramento ai flessori o comunque un problema muscolare che lo costringerà a saltare varie partite”. Insomma, non proprio una bella notizia per i tifosi e la società.

E’ arrivato, poi, nelle ultime ore il report medico da parte della società per informare i tifosi. Secondo quanto dichiarato il centrocampista ha già svolto terapie e si sottoporrà a degli esami clinici nella giornata di oggi.