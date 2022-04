Anguissa, il Napoli lo riscatterà

Gli azzurri hanno ottenuto uno sconto sul cartellino di Anguissa, dal Fulham. Gli inglesi lasceranno il cartellino al Napoli

Continuerà anche nella prossima stagione l’avventura partenopea di Frank Anguissa. Il calciatore camerunense diverrà ufficialmente un giocatore del Napoli, stavolta a titolo definitivo.

Ve ne avevamo parlato, ma a quanto pare lo sconto per il calciatore è realtà. Il Fulham lascerà partire il centrocampista africano, che sta diventando uno dei pilastri del Napoli. Il calciatore sta giocando una buona stagione sotto il Vesuvio e Spalletti lo vede di buon occhio.

Le cifre dell’affare

I partenopei avevano un diritto di riscatto con il Fulham fissato a 15 milioni di euro. A quanto pare, però, i cottagers avrebbero acconsentito ad uno sconto di ben 4 milioni. Il Napoli dovrà dunque versare 11 milioni di euro nelle casse degli inglesi, cifra totalmente vantaggiosa.

Gli azzurri stanno trovando compattezza a centrocampo anche grazie all’africano, che sta diventando uno dei migliori giocatori della formazione partenopea. Anguissa diventerà così il terzo acquisto di una campagna acquisti estiva che ha già praticamente regalato anche Kvaratskhelia e Mathias Olivera.

Il georgiano arriverà dalla Dinamo Batumi – squadra in cui è attualmente in prestito – e sposerà il progetto azzurro prendendo il posto di Lorenzo Insigne. Mathias Olivera arriverà dal Getafe, diventando così il prossimo rinforzo per la fascia azzurra. Ghoulam saluterà e servirà qualcuno che non lo faccia rimpiangere. Di sicuro il Napoli del futuro sta prendendo forma, segnale di una voglia di vittorie. Resta da capire chi giocherà in attacco, viste le continue voci su Osimhen.