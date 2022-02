Anguissa, il Napoli punta ad uno sconto con il Fulham

Aurelio De Laurentiis vorrebbe uno sconto per il riscatto di Anguissa dal Fulham. Il Napoli potrebbe offrire uno scambio

Sono ore dure quelle che sta vivendo il Napoli per Andrè Frank Zambo Anguissa. Il calciatore camerunense resterà fermo per un periodo tra i dieci e i venti giorni a causa di un infortunio rimediato contro il Barcellona. Una tegola pesante in un momento così importante e delicato della stagione. La partita contro gli spagnoli ha lasciato intravedere cose buone da parte della squadra, che al ritorno si batterà per il passaggio del turno.

Nonostante ciò i partenopei sembrano essere intenzionati a riscattare il centrocampista dal Fulham, però alle proprie condizioni. Nessun dubbio sull’acquisto a titolo definitivo del giocatore, ma De Laurentiis proverà a ridurre l’esborso economico al minimo possibile.

La possibilità di contropartite tecniche nella trattativa

La trattativa è già aperta e in corso. Il Fulham chiede i 15 milioni stabiliti in estate, mentre il Napoli punterebbe ad uno sconto sostanzioso. I dirigenti azzurri vorrebbero spendere il meno possibile, anche per provare a usare il budget destinato al mercato in un altro ruolo.

In tal senso il Napoli potrebbe inserire una contropartita, da capire però chi possa essere il sacrificato. I più papabili sembrerebbero poter essere Adam Ounas e Mario Rui, con il secondo che potrebbe lasciare presto il Vesuvio. Gli azzurri sembrano intenzionati a costruire una squadra più giovane per la prossima estate, partendo dalle fasce difensive. Nel caso in cui qualcuno dovesse partire, il sacrificato potrebbe essere proprio il portoghese.