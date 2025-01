Anguissa nel mirino dell’Inter

Anguissa continua a restare uno dei primi pensieri del Napoli in ottica rinnovo, con l’Inter che però potrebbe soffiarlo al club di Aurelio De Laurentiis

L’Inter ha manifestato interesse per Zambo Anguissa del Napoli. Se il suo contratto non dovesse essere rinnovato, potrebbe essere disponibile per un trasferimento gratuito a giugno. Il club è alla ricerca di un giocatore che porti esperienza e personalità a un prezzo accessibile e Anguissa sembra fare al caso suo.

Tuttavia, si tratta di riflessioni preliminari e qualsiasi transazione richiederebbe l’approvazione di Oaktree. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Anguissa, insieme a Joshua Kimmich del Bayern Monaco, è considerato un’opzione interessante per l’Inter alla ricerca di un’alternativa a Hakan Calhanoglu, soprattutto dopo la prestazione sottotono di Kristjan Asllani nel derby contro il Milan. L’avallo di Oaktree resta fondamentale per qualsiasi accordo in prospettiva.

Possibilità futura?

A quanto pare, l’Inter sta pensando concretamente all’acquisto di Frank Zambo Anguissa dal Napoli. Il centrocampista camerunense sarebbe il perfetto vice Calhanoglu o, nel caso in cui partisse il turco, un suo possibile rimpiazzo. Anguissa per il momento non ha espresso la sua preferenza per il futuro.

Il Napoli vuole trattenerlo a tutti i costi, ma nel caso in cui dovesse partire non si strapperebbe i capelli e cercherebbe subito un suo rimpiazzo sul mercato. Ci si aspettano, dunque, giorni di mercato molto infiammati sull’asse Napoli-Milano. Nel caso in cui dovesse partire direzione Milano, sicuramente Aurelio De Laurentiis non rimarrà contento e potrebbe finire come con Piotr Zielinski: freddo gelido.